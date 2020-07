Come i medici smontano la bufala dei migranti infetti colpevoli della seconda ondata di Covid-19 (Di venerdì 31 luglio 2020) “Evocare il rischio di contagio da Covid per ridurre l’assegnazione di migranti al Piemonte è fuorviante e scorretto. Come medici, senza voler entrare nel merito di scelte politiche, ci piacerebbe vivere in una regione che conosce, e ha tra i suoi valori più forti, la solidarietà nei confronti delle persone fragili”. Il presidente dell’Ordine dei medici di Torino, Guido Giustetto, ieri è andato all’attacco del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. E cosa aveva detto il governatore sotto schiaffo per la gestione dell’emergenza Coronavirus nella sua regione durante i momenti più duri della pandemia? Aveva attaccato la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese sui ... Leggi su nextquotidiano

VittorioSgarbi : #coronavirus Ci sono diverse verità, non solo una. C'e' quella di chi dice che nei nostri ospedali non c'è più il C… - ladyonorato : Di tutti i medici che, come #Bocelli, contestano le misure di lockdown totale adottate dal governo #Conte e denunci… - marcodimaio : Alex Zanardi sta continuando a lottare, come ha sempre fatto. È il momento di fare sentire a lui e a i medici del S… - clikservernet : Come i medici smontano la bufala dei migranti infetti colpevoli della seconda ondata di Covid-19 - Noovyis : (Come i medici smontano la bufala dei migranti infetti colpevoli della seconda ondata di Covid-19) Playhitmusic -… -

Ultime Notizie dalla rete : Come medici Accordo Regione-Università, fino a 800 medici specializzandi su epidemie ed emergenze BolognaToday Sanitari, arriva il "bonus" Covid in busta paga

Bella sorpresa nella busta paga di luglio per decine di medici, infermieri, operatori socio-sanitari e dirigenti dell’Asl Toscana Sud Est. L’azienda ha infatti pagato buona parte dell’incentivo (o for ...

Ha un tumore e il Covid: si arrende a 35 anni

Nella lista dei decessi di persone positive al Covid 19 c’è il nome di un 35enne. Si tratta della persona più giovane fino ad oggi registrata nel Ferrarese fra coloro che sono stati colpiti dalla Sars ...

Bella sorpresa nella busta paga di luglio per decine di medici, infermieri, operatori socio-sanitari e dirigenti dell’Asl Toscana Sud Est. L’azienda ha infatti pagato buona parte dell’incentivo (o for ...Nella lista dei decessi di persone positive al Covid 19 c’è il nome di un 35enne. Si tratta della persona più giovane fino ad oggi registrata nel Ferrarese fra coloro che sono stati colpiti dalla Sars ...