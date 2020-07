A Olbia doccia in aeroporto per chi non vuole rinunciare all'ultimo bagno al mare (Di venerdì 31 luglio 2020) , Visited 19 times, 42 visits today, Notizie Simili: Come si ottiene un seme femminizzato? La Sinergest esclusa, alla Sun Lines la gestione del… Musica e spettacoli, tutti gli appuntamenti… A Porto ... Leggi su galluraoggi

Olbia_Airport : Non vuoi rinunciare all’ultimo bagno al mare prima di partire? Nasce il servizio #AfterBeach ????? Un locale privat… -

Ultime Notizie dalla rete : Olbia doccia Olbia, doccia in aeroporto per chi non vuole rinunciare all'ultimo bagno Gallura Oggi Aeroporto Olbia, ultimo bagno prima di partire? Ecco il servizio per i passeggeri

Olbia, 31 luglio 2020 – L’Aeroporto di Olbia si dimostra sempre più attento alle esigenze di chi viaggia e alla Customer Experience mettendo a disposizione dei propri passeggeri, a partire dal 1 Agost ...

A Luras poca acqua e tante proteste

LURAS. Acqua col contagocce e problemi a Luras da circa 4 settimane. Tante le lamentele. In alcune zone del paese, ogni giorno, l'acqua arriva a singhiozzo. La mattina, dopo la chiusura notturna estiv ...

Olbia, 31 luglio 2020 – L’Aeroporto di Olbia si dimostra sempre più attento alle esigenze di chi viaggia e alla Customer Experience mettendo a disposizione dei propri passeggeri, a partire dal 1 Agost ...LURAS. Acqua col contagocce e problemi a Luras da circa 4 settimane. Tante le lamentele. In alcune zone del paese, ogni giorno, l'acqua arriva a singhiozzo. La mattina, dopo la chiusura notturna estiv ...