48h in Gallura: guida per un weekend in Sardegna Instagram Friendly (Di venerdì 31 luglio 2020) Se siete alla ricerca di un convenzionale weekend in Sardegna tra bottiglie di Dom Peri e tagliolini all’astice allora siamo pronti per farvi cambiare idea. La Gallura è una terra romantica e accogliente, conservativa e contemporanea, ricca di spiaggie bianchissime, mare turchese, ma anche di distese di ulivi secolari, paesaggi lunari e cieli stellati da contemplare tra conche incastonate in suggestive rocce granitiche. Abbiamo cercato di trovare un equilibrio tra mare e montagna, per farvi scoprire quel lato autentico della Sardegna che rende questa terra tra le più straordinarie del mondo. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : 48h Gallura 48h in Gallura: guida per un weekend in Sardegna Instagram Friendly Vanity Fair.it “Venite a Lavorare in Sardegna”: una startup invita i giovani a trasferirsi a Cagliari

“Ti piacerebbe lavorare in un posto così?” Esordisce in un post Andrea Severino, il Founder di Virtuoso (https://it.healthyvirtuoso.com/), postando sul suo profilo Linkedin una splendida foto del mare ...

“Ti piacerebbe lavorare in un posto così?” Esordisce in un post Andrea Severino, il Founder di Virtuoso (https://it.healthyvirtuoso.com/), postando sul suo profilo Linkedin una splendida foto del mare ...