Un bambino su 3 avvelenato dal piombo: il rapporto shock di Unicef (Di giovedì 30 luglio 2020) L’avvelenamento da piombo sta colpendo una quantità massiccia e mai vista prima di bambini: circa 1 bambino su 3 (quasi 800 milioni a livello globale) ha nel sangue livelli di piombo superiori a 5 microgrammi per decilitro, livello per il quale è necessario intervenire. Circa la metà di questi bambini vive in Asia Meridionale, ma succede anche in Italia: qui, 160.862 bambini e ragazzi (0-19 anni) hanno livelli medi di piombo nel sangue superiori ai 5 microgrammi per decilitro e 20.963 hanno livelli medi di piombo nel sangue superiori a 10 microgrammi per decilitro. La denuncia arriva da un nuovo rapporto lanciato oggi dall’Unicef e da Pure Earth, “The Toxic Truth: Children’s exposure to lead pollution undermines a ... Leggi su meteoweb.eu

