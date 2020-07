«Uefa imbarazzante: Barça-Napoli si giochi in Portogallo» (Di giovedì 30 luglio 2020) “Se hanno deciso che la Champions si fa in Portogallo e l’Europa League in Germania, possiamo anche noi per gli ottavi mancanti andare in quei Paesi, non riesco a capire come mai dobbiamo rimanere in una città che mi sembra presenti delle grosse criticità”. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis esprime così le sue … L'articolo «Uefa imbarazzante: Barça-Napoli si giochi in Portogallo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

claudioruss : De Laurentiis :'La Uefa e Barcellona-Napoli? Imbarazzante: senti arrivare dalla Spagna grandi perplessità e paure,… - dariodigennaro : RT @RaiSport: #DeLaurentiis: 'Paura in #Spagna, si giochi altrove' Il Presidente del #Napoli: 'Chiamo e chiedo ma alla #Uefa fanno gli gnor… - Stefaniaugo77 : RT @claudioruss: De Laurentiis :'La Uefa e Barcellona-Napoli? Imbarazzante: senti arrivare dalla Spagna grandi perplessità e paure, e loro… - sportli26181512 : #Governance #Notizie «Uefa imbarazzante: Barça-Napoli si giochi in Portogallo»: “Se hanno deciso che la Champions s… - CalcioFinanza : «Uefa imbarazzante: Barça-Napoli si giochi in Portogallo» -