Temptation Island 2020: chi si è lasciato e chi no – Video (Di venerdì 31 luglio 2020) Antonella Elia - Temptation Island 2020 Il percorso a Temptation Island 2020 ha messo in bilico le storie d’amore di tre delle sei coppie in gioco: se Sofia Calesso e Alessandro Medici, i primi ad abbandonare insieme il reality, si sono detti addio a meno di un mese dalla fine delle registrazioni del reality condotto da Filippo Bisciglia, Antonella Elia si è presa al contrario del tempo per decidere se perdonare Pietro Delle Piane. E poi Ciavy Maliokapis e Valeria Liberati, che si stanno frequentando ma non sono ritornati insieme. Temptation Island 2020: gli ultimi falò di confronto Prima di spiegare che cosa è successo alle coppie un mese dopo la fine della riprese, Filippo ha condotto gli ultimi ... Leggi su davidemaggio

