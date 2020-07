Suarez, la MLS chiama: l’Inter Miami ci prova e i tifosi del Barcellona… lo invitano ad accettare (Di giovedì 30 luglio 2020) Luis Suarez e il Barcellona potrebbero presto dirsi addio. L'attaccante blaugrana è giunto quasi ad un bivio al quale è impossibile fuggire. Nelle prossime settimane il centravanti sarà chiamato a decidere cosa vorrà fare: da una parte l'ultimo anno di contratto con i catalani, con una clausola per il rinnovo automatico fino al 2022 in caso di presenze per almeno il 60% delle gare; dall'altra la pista americana, con la MLS molto interessata a lui, ed in particolare l'Inter Miami di David Beckham.Una scelta non facile vista l'età del giocatore che si contrappone alle ambizioni sempre molto alte. Dalla Spagna, ed in particolare il Mundo Deportivo, arriva però una sorta di invito per Suarez a... accettare gli States.Suarez: la scelta sul futuro e i ... Leggi su itasportpress

Segnale questo evidente della volontà di Suarez di restare ancora al Barça anche se potrebbero ... il futuro del centravanti del Barcellona potrebbe anche essere in MLS dove gli estimatori non mancano ...

Barça, l'MLS flirta con Suarez

Il futuro di Suarez potrebbe essere in MLS. Secondo il Mundodeportivo, il 33enne uruguaiano piacerebbe a diversi club del massimo torneo americano, in particolare Inter Miami e Seattle Sounders. Suare ...

