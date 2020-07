Strage di Corinaldo, tutti condannati: pene tra 10 e 12 anni. “Ma non era un’associazione a delinquere” (Di giovedì 30 luglio 2020) Sono stati tutti condannati e sono stati riconosciuti tutti i campi di imputazione tranne l’associazione a delinquere nella Strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, avvenuta l’8 dicembre 2018, dopo l’udienza finale ad Ancona a carico della ‘banda dello spray’. Tra le accuse c’è anche l’omicidio preterintenzionale. L’udienza Quella di stamattina era l’ultima udienza del processo di primo grado per la cosiddetta ‘banda dello spray’, davanti al gup Paola Moscaroli con rito abbreviato. In aula i sei imputati ventenni, originari della Bassa Modenese, accusati di associazione a delinquere finalizzata a rapine e furti con strappo, anche a Corinaldo, utilizzando anche lo spray al peperoncino. In aula ... Leggi su tpi

