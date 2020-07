Serena Enardu, incidente domestico e rivede l’ex Pago: “Anche se non sembra, siamo…” (Di giovedì 30 luglio 2020) Serena Enardu ha vissuto un incubo la scorsa notte. L’ex compagna di Pago si è aperta nelle sue stories di Instagram, raccontando quanto accaduto. La donna ha infatti avuto un faccia a faccia con delle blatte. La stessa ha continuato a spiegare sulla piattaforma social, dicendo che, per eliminare definitivamente il problema, avrebbe cosparso di disinfettante l’intera abitazione. Ma i vapori scaturiti dall’acido muriatico e l’acqua bollente hanno invaso l’ambiente, spingendo l’influencer sarda a credere di essersi intossicata. La paura di aver peggiorato la situazione ha motivato la Enardu a chiedere consiglio ai propri followers, su come rimediare alla situazione e su come riuscire a tranquillizzarsi. Nel raccontare di questo incidente ... Leggi su velvetgossip

