Retino per granchi e meduse, meglio non usarlo (Di giovedì 30 luglio 2020) Retino in spiaggia per catturare granchi, meduse e altri animali marini. L’Enpa spiega perché è importante dire basta a questi giochi al mare Secchiello, Retino e via a chi cattura e mostra più animali marini possibili: granchi, pesciolini, gamberetti o meduse. Anno dopo anno sembra che la “tortura nel secchiello” sia una “tradizione” irrinunciabile che… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Retino per Retino per granchi e meduse, meglio non usarlo Corriere Nazionale Enpa: i 6 buoni motivi per dire basta ai giochi con gli animali marini

Secchiello, retino e via a chi cattura e mostra più animali marini possibili: granchi, pesciolini, gamberetti o meduse. Ormai è una tradizione che anima le spiagge di tutta Italia e si tramanda di pad ...

Retino in spiaggia? Ecco perché è importante dire basta ai giochi con gli animali marini e insegnare il rispetto

fin da piccoli anche al mare Secchiello, retino e via a chi cattura e mostra più animali marini possibili: granchi, pesciolini, gamberetti o meduse. Anno dopo anno sembra che la “tortura nel secchiell ...

