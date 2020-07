New-Gen: nel cast Finn Wolfhard e Anya Chalotra (Di giovedì 30 luglio 2020) New-Gen: Finn Wolfhard e Anya Chalotra le voci della serie animata sci-fi. Nel cast anche Nick, fratello della star di “Stranger Things” Finn Wolfhard e Anya Chalotra animeranno con le loro voci i personaggi di New-Gen: la nuova serie animata basata sull’omonima serie a fumetti della Marvel Comics, pubblicata nel 2008. Ad affiancare la star di ‘Stranger Things’… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

