Milano: spacciano nel mezzanino della MM a Brenta, due arresti

Milano, 30 lug. (Adnkronos) - Spacciavano nel mezzanino della metropolitana di Milano e sono stati arrestati della polizia di Milano ieri pomeriggio. Gli agenti della squadra mobile avevano individuato la fermata di Brenta come luogo di incontro per la vendita di droga e hanno colto in flagranza di reato due spacciatori. Un ragazzo di 24 anni e una ragazza di 27, entrambi italiani, erano seduti a terra quando un milanese di 53 anni li ha raggiunti e ha scambiato con la giovane della merce. I poliziotti li hanno subito fermati e controllati: la ragazza, che era già stata arrestata il 20 luglio scorso per spaccio di droga, ha consegnato agli agenti 10 involucri di eroina che nascondeva nel reggiseno e nel beauty affermando di ...

Residenti contro la movida "selvaggia" a Milano: "Ecco cosa succede davanti ai locali"

La chiamano "movida selvaggia", perché "davanti ai locali regnano degrado, spaccio e violenza. Ora, dopo il Covid, non si rispetta nemmeno il distanziamento sociale. Siamo stanchi e diffidiamo il ...

