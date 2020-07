Mercorelli replica a Calenda: 'Non c'è Roma che tenga, noi mai alleati del Pd' (Di giovedì 30 luglio 2020) 'Pmi delle Marche a sistema per rilanciarle nel mondo e indietro tutta sulla sanità' 22 July 2020 'Pronti a sostenere Mangialardi, ma mai con il M5s. Acquaroli? Si è comportato da idiota' 28 July 2020 ... Leggi su anconatoday

Potenziare la medicina territoriale, sistema integrato per le infrastrutture viarie e accelerazione della ricostruzione post sisma. Sono i punti cardine nel programma elettorale di Gian Mario 'Gianni' ...Potenziamento della medicina territoriale, sistema integrato per le infrastrutture viarie e accelerazione per la ricostruzione post terremoto. Sono questi i punti cardine nel programma elettorale che ...