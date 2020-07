Idrossiclorochina, boom di vendite. Ma per gli scienziati è inutile (Di giovedì 30 luglio 2020) Un boom del consumo di Idrossiclorochina che ha fatto registrare una variazione del 4.662% di confezioni per 10.000 abitanti al giorno a livello nazionale. Un picco limitato nel tempo per l'... Leggi su globalist

anto_galli4 : RT @a_meluzzi: Google News - Follia idrossiclorochina: boom del 4600% nell'uso del farmaco, rivelatosi inutile contro il Covid19 Folli siet… - midnightsilvia : RT @a_meluzzi: Google News - Follia idrossiclorochina: boom del 4600% nell'uso del farmaco, rivelatosi inutile contro il Covid19 Folli siet… - infoitsalute : Durante il lockdown boom dei consumi per idrossiclorochina e azitromicina. In calo Viagra & C. Ecco tutti i dati ne… - guig73 : RT @a_meluzzi: Google News - Follia idrossiclorochina: boom del 4600% nell'uso del farmaco, rivelatosi inutile contro il Covid19 Folli siet… - etitti : RT @a_meluzzi: Google News - Follia idrossiclorochina: boom del 4600% nell'uso del farmaco, rivelatosi inutile contro il Covid19 Folli siet… -