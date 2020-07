Gianmarco Onestini: "Ivana Icardi? Ha detto un sacco di bugie su di me" (Di giovedì 30 luglio 2020) Gianmarco Onestini, intervistato a Mtmad, la piattaforma di Mediaset España, non le ha mandate a dire a Ivana Icardi e al suo attuale fidanzato Hugo Sierra.Un riepilogo per facilitare la comprensione: Gianmarco Onestini e Ivana Icardi si sono conosciuti durante la sedicesima edizione del Grande Fratello; la Icardi aveva espresso interesse nei riguardi del fratello di Luca Onestini, interesse, però, non ricambiato; in Spagna, Gianmarco Onestini ha preso parte alla settima edizione del Gran Hermano Vip, conoscendo e innamorandosi di Adara Molinero, già fidanzata con Hugo Sierra e madre di un bambino (la loro storia d'amore è finita male); Hugo Sierra, ... Leggi su blogo

ElisaDiGiacomo : Gianmarco Onestini su Ivana Icardi e Hugo Sierra: ‘Vogliono vendere qualcosa che non c’è’ - IsaeChia : ‘#Supervivientes’, #GianmarcoOnestini svela i motivi per cui #HugoSierra e #IvanaIcardi non sarebbero davvero innam… - RosaMar24189264 : RT @LuciaCirelli3: Io ormai conosco bene tre anni x Luca Gianmarco e Ivana Stessa un anno fa e un anno e mezzo Stessa smesso e segui entr… - LuciaCirelli3 : Io ormai conosco bene tre anni x Luca Gianmarco e Ivana Stessa un anno fa e un anno e mezzo Stessa smesso e segui… - LinkIsmyOpinion : @carmentina19 Gianmarco Onestini D’Angelo ?? -