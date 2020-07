F1, Sergio Perez positivo al Covid-19: non potrà correre a Silverstone (Di giovedì 30 luglio 2020) La notizia era nell’aria, ma adesso c’è anche l’ufficialità: Sergio Perez è positivo al Covid-19. Il pilota messicano della Racing Point nel corso della giornata odierna non era stato fatto entrare nel paddock perché il risultato del suo test era incerto, dopo un altro tampone è arrivata la brutta notizia come spiega la Fia nel comunicato: “Perez è entrato in quarantena in conformità con le istruzioni delle autorità sanitarie pubbliche competenti e continuerà a seguire la procedura stabilita da tali autorità. Con l’assistenza dell’organizzatore locale del Gran Premio di Gran Bretagna, delle autorità sanitarie locali e del delegato FIA Covid-19, è stata intrapresa ... Leggi su sportface

Gazzetta_it : Sergio Perez, test al #Covid19 incerto: è in auto-isolamento - SkySportF1 : F1, Sergio Perez assente nella conferenza del GP Silverstone: gli aggiornamenti #SkyMotori - ADSportwereld : Sergio Perez in isolatie na coronatest zonder resultaat - LeclercsThe : RT @mara_sangiorgio: La FIA conferma che Sergio Perez è risultato positivo al COVID-19 e salterà il Gran Premio di Silverstone. Racing Poin… - JazbarMatjaz : RT @chepalleblog: La Fia e la Formula 1 confermano Sergio Perez positivo al #covid19 #BritishGP -