F1 a Silverstone, Verstappen: “Se dovesse piovere non mi dispiacerebbe” (Di giovedì 30 luglio 2020) Max Verstappen verso il GP di Silverstone: “Se dovesse piovere non mi dispiacerebbe, perché potrebbe rimescolare le carte”. Il pilota della Red Bull Max Verstappen parla in vista del GP di Silverstone, analizza la pista, veloce e affascinante, e confida nel meteo. GP Silverstone, Verstappen: “Se dovesse piovere non mi dispiacerebbe, potrebbe rimescolare le carte” Analizzando la pista, Verstappen ha parlato della pista di Silverston presentando un tracciato veloce, dove la differenza, come noto, può farla il set-up della macchina. Alla vigilia la Mercedes resta la grande favorita per quanto riguarda il doppio appuntamento, ma il meteo potrebbe cambiare le ... Leggi su newsmondo

Se non è una danza della pioggia, è comunque qualcosa che ci si avvicina molto quella di Max Verstappen in vista della prima gara a Silverstone, dove la Formula 1 resterà per due settimane. "La pioggi ...

Reduce dall’ottimo secondo posto del GP d’Ungheria (terzo round del Mondiale 2020 di F1), l’olandese Max Verstappen guarda al prossimo weekend che si disputerà a Silverstone (Gran Bretagna), augurando ...

