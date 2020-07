Eddie Jordan non farebbe firmare Vettel: troppi giovani lo supererebbero (Di giovedì 30 luglio 2020) Eddie Jordan ha parlato delle voci che collegano Sebastian Vettel alla Racing Point – Aston Martin a partire dal 2021, per la prossima stagione. L’irlandese è chiaro che se la decisione dipendesse da lui, non farebbe firmare il tedesco. L’ex pilota ritiene che i team dovrebbero scommettere su nuovi talenti che hanno molti anni di anticipo per evolversi e condurre il team al successo. Afferma che oggi questi giovani piloti potrebbero battere Vettel o almeno affrontarlo, come è successo con Charles Leclerc l’anno scorso. ” Lo assumeresti? Probabilmente no, perché penso che ci siano troppi giovani sulla strada che potrebbero batterlo. Un anno fa pochissime persone avrebbero creduto ... Leggi su notizieora

