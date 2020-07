Coronavirus: Diasorin, 'non risulta indagine per ipotesi epidemia colposa' (Di giovedì 30 luglio 2020) Milano, 30 lug. (Adnkronos) - "Non risulta alcuna indagine per ipotesi di epidemia colposa da parte della Procura di Pavia nei confronti di soggetti riferibili a Diasorin". E' quanto precisa in una nota Diasorin, coinvolta in un'inchiesta legata all'accordo con il Policlinico San Matteo di Pavia, patrocinata dagli avvocati Marco De Luca e Francesco Centonze del Foro di Milano. Smentendo le indiscrezioni di stampa, il gruppo precisa che il decreto di perquisizione e sequestro e gli altri atti messi a disposizione dei difensori della società "non contengono riferimenti alcuni a tale fattispecie". Tra l'altro, "l'accordo fra Diasorin e il Policlinico San Matteo riguardante la validazione dei test molecolari e sierologici anti Covid-19 ... Leggi su liberoquotidiano

Agenzia_Ansa : Perquisizioni negli uffici e nei laboratori del Policlinico San Matteo e della società Diasorin. Indagati i vertic… - TV7Benevento : Coronavirus: Diasorin, 'non risulta indagine per ipotesi epidemia colposa'... - Affaritaliani : Pavia, ipotesi di 'epidemia colposa' DiaSorin: 'Nessun nostro indagato' - Yogaolic : RT @SkyTG24: Coronavirus Pavia, accordo tra San Matteo e Diasorin: indagine per epidemia colposa - Nanoalto : RT @SkyTG24: Coronavirus Pavia, accordo tra San Matteo e Diasorin: indagine per epidemia colposa -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Diasorin Coronavirus Pavia, legali Diasorin: "Non risulta alcuna indagine per epidemia colposa" Sky Tg24 Coronavirus: Diasorin, 'non risulta indagine per ipotesi epidemia colposa'

Milano, 30 lug. (Adnkronos) - "Non risulta alcuna indagine per ipotesi di epidemia colposa da parte della Procura di Pavia nei confronti di soggetti riferibili a DiaSorin". E' quanto precisa in una no ...

Filatura di Tollegno dona dispositivo per l’analisi dei tamponi utile pre e post emergenza

un amplificatore per real time PCR e i relativi reagenti per fare diagnosi molecolare di Covid 19 per 5.000 test. La strumentazione ricevuta è stata di fondamentale aiuto già nel mese di aprile in un ...

Milano, 30 lug. (Adnkronos) - "Non risulta alcuna indagine per ipotesi di epidemia colposa da parte della Procura di Pavia nei confronti di soggetti riferibili a DiaSorin". E' quanto precisa in una no ...un amplificatore per real time PCR e i relativi reagenti per fare diagnosi molecolare di Covid 19 per 5.000 test. La strumentazione ricevuta è stata di fondamentale aiuto già nel mese di aprile in un ...