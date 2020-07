Coronavirus, Barty: la numero 1 al mondo si ritira dagli Us Open (Di giovedì 30 luglio 2020) Ashleigh Barty si ritira ufficialmente dagli Us Open: la numero 1 al mondo non “si fida” della pandemia da Coronavirus e “getta” la racchetta. Incredibile notizia nell’ambito del tennis. La numero 1 al mondo, Ashleigh Barty, si ritira ufficialmente dagli Us Open. Torneo che parte il 31 agosto. Ad un mese esatto dall’inizio della più importante manifestazione tennistica negli Stati Uniti d’America arriva il comunicato ufficiale. La motivazione, ovviamente, è quella che ormai tutti conosciamo e con cui combattiamo da tempo: la pandemia da Coronavirus. Un fenomeno, negativo, che sta dilagando a ... Leggi su bloglive

zazoomblog : Coronavirus Barty rinuncia agli Us Open - #Coronavirus #Barty #rinuncia - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus: #Tennis, la #Barty rinuncia agli #UsOpen - CorriereQ : Coronavirus, Barty rinuncia agli Us Open - iconanews : Coronavirus, Barty rinuncia agli Us Open - CarlottaMiller_ : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus: #Tennis, la #Barty rinuncia agli #UsOpen -