Tempo di lettura: 3 minuti"Cambiamo le alleanze ma non la nostra testa né le nostre idee". E' il giorno della 'prima' ufficiale nel Sannio di 'Noi Campani' ma a tener banco – prima ancora che le prossime elezioni regionali – è lo strappo consumatosi definitivamente ieri tra i coniugi Mastella e Forza Italia (qui le dichiarazioni di Sandra Lonardo). Un divorzio inevitabile, ribadisce l'ex Guardasigilli: "Forza Italia era un partito che trascinava, ora è trascinato. E non me ne fotte nulla di fare il cane da guardia di Matteo Salvini". Un affondo che non può sorprendere, considerato i precedenti. E che trova diverse repliche: "Qualcuno prova a farlo passare per statista ma la verità è che un cretino politico. Ricordate cosa ha combinato ...

Ultime Notizie dalla rete : Bordate Salvini Bordate a Salvini e sfida ai contestatori di palazzo Mosti: Mastella scalda la campagna elettorale anteprima24.it Salvini, sul processo per Open arms il voto in Senato. Renzi: «Sì all’autorizzazione»

Oggi il Senato vota sul processo a Salvini per il caso Open Arms. I fatti risalgono allo scorso agosto, quando l’allora ministro dell’Interno rifiutò di concedere lo sbarco alla nave spagnola con a ...

Renzi lo fa processare, Salvini lo straccia: da lui solo supercazzole

Matteo Salvini nel suo intervento in Senato dice "grazie a tutti coloro che mi manderanno a processo, perché mi fate un gran regalo e io in quel tribunale ci vado a testa alta", dice il senatore della ...

