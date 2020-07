Antonella Clerici indossa una felpa, è il suo messaggio contro i commenti peggiori? (Foto) (Di giovedì 30 luglio 2020) Una felpa bianca con la scritta rosa “Love”, Antonella Clerici è seduta sul divano con accanto Argo, il bellissimo cane di Vittorio Garrone. E’ la Foto che parla di serenità, non c’è bisogna di aggiungere altro e lei nelle storie Instagram mostra uno scatto molto simile e aggiunge un cuore. Antonella Clerici resta lontana dalle polemiche, non le interessano o meglio sa che rispondere sarebbe inutile, forse anche peggio. Forse questa Foto è la sua risposta a chi sui social continua a parlare senza conoscere la realtà, senza avere le giuste informazioni. Ogni tanto anche la conduttrice risponde, lo fa con chi commenta in modo garbato chiedendole spiegazioni per il suo ritorno in tv a mezzogiorno. Con un ... Leggi su ultimenotizieflash

