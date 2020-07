Amalia d’Olanda, 16 anni ed etichettata «plus size». E sui social scoppia (giustamente) la polemica (Di giovedì 30 luglio 2020) Il body shaming non risparmia nessuno, nemmeno le future regine. L’ultima a finire nel tritacarne del gossip per il suo aspetto fisico è stata Catharina-Amalia, Amalia per tutti, primogenita di re Guglielmo e della regina Máxima d’Olanda. La principessa, 16 anni, è stata definita dalla rivista argentina Caras «orgogliosamente plus size» sulla cover del suo penultimo numero, che vede protagonista Amalia e la madre in una delle foto scattate nei giardini del Palace Huis Ten Bosch di Amsterdam in occasione del tradizionale photocall estivo con tutta la famiglia. Leggi su vanityfair

