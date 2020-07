Udinese-Lecce oggi in tv: canale, orario e diretta streaming, Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Udinese-Lecce sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come vedere in diretta streaming il match valido per la trentasettesima e penultima giornata di Serie A 2019/2020. Partita molto importante per i salentini, che devono ottenere una vittoria per continuare a sperare nella salvezza. I padroni di casa, dopo le vittorie contro Cagliari e Juventus, sono invece già certi della permanenza nella massima Serie di campionato. Calcio d’inizio fissato per le ore 19:30 di mercoledì 29 luglio. La partita sarà visibile in esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Leggi su sportface

Quella contro l'Udinese alla ‘Dacia Arena', potrebbe essere l'ultima trasferta di Serie A per il Lecce di Fabio Liverani. La squadra salentina è infatti in una situazione di classifica drammatica, che ...

Mercoledì 29 luglio, le partite di calcio in tv. La Serie A, ultimo campionato europeo di prima fascia ancora in corso, è agli sgoccioli. Oggi si chiude il programma della penultima giornata, iniziato ...

