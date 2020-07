Signora Angela, Non ce n’è Coviddi diventa un videogioco (Di mercoledì 29 luglio 2020) E’ diventata un meme, una canzone, un’infinita riproposizione sui social e in televisione. La Signora Angela è ormai ovunque. Il tormentone lo conoscono tutti: “Non ce n’è Coviddi”, ha urlato la Signora nel corso di un’intervista in una trasmissione di Barbara D’Urso sulla spiaggia di Mondello. Un accorato appello che le è valso un’incredibile popolarità. Angela, così si chiama la bagnante intervistata, è l’idolo social del momento. Anche se buona parte dei commenti non sono lusinghieri nei suoi confronti c’è anche chi si è schierato dalla sua parte. Tutti però conoscono a memoria quel ritornello ‘Non ce n’è Coviddi’. E non ... Leggi su italiasera

italiaserait : Signora Angela, Non ce n’è Coviddi diventa un videogioco - zazoomblog : Non ce nè Coviddi la signora Angela da Mondello al videogioco on line - #nè #Coviddi #signora… - servino_angela : RT @ketta1_bruce: -Vada tranquilla signora. È stato collaudato ! - atornatore : Comunque volevo ringraziare la signora Angela perché grazie a lei adesso tanta gente ha imparato a scrivere “Non ce… - jessica38834407 : 2500 euro di pelliccia? ma di cosa è fatta? Della pelle di Filippo? Di Maria? Di Maurizio? Di Alberto Angela? Della… -