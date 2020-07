Per Montella e i suoi legami con la 'ndrangheta. Il fascicolo all'antimafia (Di mercoledì 29 luglio 2020) Luca Fazzo Piacenza passa le carte alla Dda di Milano. Abusi: interrogato il maggiore Bezzeccheri Gli affari di droga dell'appuntato Peppe Montella e dei suoi amici pusher andavano ben al di là dello smercio su una piazza di provincia. Spuntano ora i contatti e i traffici con la 'ndrangheta che domina a Milano, snodo fondamentale per l'approvvigionamento di stupefacente al Nord. Gli investigatori della Gdf di Piacenza hanno scoperto che il Montella narcos si riforniva dai clan originari della Locride di stanza in Lombardia. Per questo la Procura di Piacenza ha trasmesso gli atti dell'inchiesta alla Dda di Milano. Tutto parte da un viaggio in auto a San Valentino di quest'anno. Montella è sulla sua Audi A4 con Daniele Giardino. I due vanno a Milano per comprare la droga e ... Leggi su ilgiornale

