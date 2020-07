Ostia, cerca di vendere il figlio in spiaggia per favori sessuali: arrestato (Di mercoledì 29 luglio 2020) Andava in giro per la spiaggia, cercando di “vendere” suo figlio al miglior offerente. Un uomo di 23 anni è stato arrestato a Ostia, la scorsa domenica, per sfruttamento della prostituzione minorile ed oltraggio a pubblico ufficiale, per aver cercato di scambiare suo figlio con del denaro, offrendolo per prestazioni sessuali. Il fatto è accaduto a Ostia, sul lido Mariposa, all’altezza del lungomare Amerigo Vespucci. Voleva vendere il figlio ai passanti L’uomo, che si presume sia di etnia Roma, andava in giro con il figlio di 2 anni tenuto per mano e, avvicinandosi ai bagnanti, faceva la più atroce delle ... Leggi su thesocialpost

