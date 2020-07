Noi Magazine, i giovani e l'informazione di qualità (Di mercoledì 29 luglio 2020) Oggi alle 11 nell'auditorium della SES a Messina verr presentato il progetto Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine , volto a potenziare l'interesse dei ragazzi alla lettura, alla scrittura e all'informazione di qualit riaffermando il valore del quotidiano cartaceo. Sull'... Leggi su gazzettadelsud

Ultime Notizie dalla rete : Noi Magazine “Sveglia…, noi siamo già a lavoro sulla parte conclusiva della relazione che sintetizza il secondo anno di attività dell’amministrazione De Luca” Messina Magazine Non verrà assegnato il Pallone d’Oro 2020: non ci sono le condizioni di equità

L’annuncio è arrivato direttamente da France Football, il magazine francese che ha istituito il premio nel 1956: “È un anno così strano che non possiamo considerarlo normale. Circostanze eccezionali, ...

Simona Ventura: “Io e Giovanni Terzi ci sposiamo, il matrimonio sarà celebrato a Rimini”

Simona Ventura è pronta a sposare Giovanni Terzi. La conduttrice ne ha parlato in un'intervista rilasciata al settimanale Chi. In realtà, già in passato aveva manifestato l'intenzione di diventare la ...

