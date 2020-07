L’equivoco di Pompeo sul “cambio di regime” in Cina (Di mercoledì 29 luglio 2020) Negli ultimi tempi Mike Pompeo ha incarnato l’ala più dura dell’amministrazione Trump in relazione al contenimento della Cina. Un contenimento che il segretario di Stato repubblicano ed ex direttore della Cia intende preparare su ogni fronte. Pompeo ha viaggiato nelle ultime settimane tra il Medio Oriente e l’Europa, toccando Paesi strategicamente alleati degli Usa come Regno Unito e Israeleper arruolarli nel … L’equivoco di Pompeo sul “cambio di regime” in Cina InsideOver. Leggi su it.insideover

