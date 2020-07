Lazio, maglie all’asta per sostenere l’Associazione Bambino Gesù del Cairo (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Lazio al fianco dell’Associazione Bambino Gesù del Cairo onlus. La società biancoceleste ha deciso di mettere all’asta le maglie autografate che i calciatori indosseranno nel corso del riscaldamento e nel corso della partita contro il Brescia allo Stadio Olimpico. Sulle maglie campeggerà il logo dell’associazione Bambino Gesù del Cairo. “Siamo convinti che un grande club non sia solamente quello che fa della performance sportiva il suo obiettivo primario – le parole del Presidente Claudio Lotito – ma, al contrario, se fa della propria struttura e della propria visibilità il miglior veicolo per aiutare i più bisognosi, in particolare i bambini, a cui ancora oggi, in moltissime parti del ... Leggi su sportface

