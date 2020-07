La Jomi Salerno conferma Laura Casale: “Giocare in questa società è un onore” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Proseguono le conferme in casa Jomi Salerno. Laura Casale anche nella prossima stagione vestirà nuovamente la maglia della formazione allenata da coach Laura Avram. Prende così sempre più forma la rosa della Jomi Salerno per la stagione 2020/2021 in serie A1 femminile. “Vestirò per l’ottava stagione la maglia della Pdo Salerno, le aspettative sono sempre le stesse, puntiamo sempre ai traguardi importanti che per scaramanzia non dico…”. Cosa significa per te giocare in una società competitiva come la Jomi Salerno… “Giocare in questa società è sicuramente ... Leggi su anteprima24

Fiocco azzurro in casa Jomi Salerno: Vittoria Sammartino, Giulia Rossomando, Martina De Ciuceis e Giorgia Avagliano fanno parte della lista delle 20 atlete dell’Italia Under 16 femminile di beach Hand ...

