Invalidi: esenzione marca da bollo di 16 euro? (Di mercoledì 29 luglio 2020) Le persone Invalidi hanno diritto a numerose agevolazioni assistenziali e fiscali. Ad esempio possono essere esonerati dal pagamento del bollo auto se hanno particolari requisiti e affetti da una disabilità con handicap grave; possono acquistare un’auto (nuova o usata) con Iva ridotta e con una detrazione del 19% delle spese sostenute; sono esentati dal pagamento delle imposte del PRA per il passaggio di proprietà, ecc. Queste sono alcune agevolazioni fiscali. Un lettore ci pone una domanda specifica sulla marca da bollo per il rinnovo dei certificati, analizziamo cosa prevede la normativa. In riferimento all’esenzione del bollo auto, consiglio di approfondire l’argomento con quest’articolo che evidenzia le quattro categorie di ... Leggi su notizieora

