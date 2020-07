Immobile segna ancora, contro il Napoli per eguagliare il record di Higuain (Di mercoledì 29 luglio 2020) ancora in gol Ciro Immobile, nella sfida che ha visto la Lazio vincere contro il Brescia all'Olimpico. Leggi su tuttonapoli

La Lazio batte il Brescia e resta in corsa per il secondo posto: Immobile fatica ma riesce a fare gol La Lazio conquista un 2-0 meno netto del previsto contro il Brescia, salendo a 78 punti in classif ...Strakosha 6: Non corre grossi pericoli, ma quando arrivano, si fa trovare pronto. Nel primo tempo Torregrossa, di testa da due passi decide di non prendere la porta, graziandolo. Patric 5,5: Stavolta ...