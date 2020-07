Il Barça apre un procedimento disciplinare contro Arthur (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dalla Spagna giunge la notizia che il Barcellona ha aperto un procedimento disciplinare contro Arthur, centrocampista brasiliano che passerà alla Juventus nella prossima stagione. Il procedimento potrebbe prevedere una pesante sanzione economica. Stando alla stampa catalana, la decisione della società arriva in seguito alla comunicazione del calciatore di non aver intenzione di tornare in Spagna … L'articolo Il Barça apre un procedimento disciplinare contro Arthur è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

sportli26181512 : #Governance #Notizie Il Barça apre un procedimento disciplinare contro Arthur: Dalla Spagna giunge la notizia che i… - AlessioMari5 : RT @cristinamucciol: #LeoMatiz, Il pescatore. In equilibrio perfetto sul rollio della barca, getta la rete con un braccio solo. Lei si apre… - DoloresParmegg1 : RT @cristinamucciol: #LeoMatiz, Il pescatore. In equilibrio perfetto sul rollio della barca, getta la rete con un braccio solo. Lei si apre… - MissTiptree : RT @cristinamucciol: #LeoMatiz, Il pescatore. In equilibrio perfetto sul rollio della barca, getta la rete con un braccio solo. Lei si apre… - Amelie84044597 : RT @cristinamucciol: #LeoMatiz, Il pescatore. In equilibrio perfetto sul rollio della barca, getta la rete con un braccio solo. Lei si apre… -

Ultime Notizie dalla rete : Barça apre KFC apre a Bari il 29 luglio: il re del pollo fritto nella stazione centrale La Repubblica