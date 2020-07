I conti di Fontana/ Trasparenza lombarda a corrente alternata (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ridurre la paradossale vicenda che sta investendo Attilio Fontana ad una questione giudiziaria è fuorviante. E anche riduttivo. Per difenderlo, i vertici della Lega hanno steso intorno alla... Leggi su ilmessaggero

riotta : Il Presidente Lombardia #Fontana @repubblica @francescobei 'I conti all'estero una cosa purtroppo di moda a quei t… - wireditalia : Mentre la Lombardia viveva ancora fasi critiche, il governatore armeggiava sui conti svizzeri per risarcire il cogn… - fanpage : Conto in Svizzera e 5,3 milioni di fondi alle Bahamas. Le opposizioni al Pirellone chiedono le dimissioni di Attili… - roberto_lamela : RT @pirex70: #TANA_PER_FONTANA ?Non sapeva che come presidente di regione avrebbe potuto dichiarare la zona rossa. ?Non sa perché la madre… - LoopandLo : RT @AntoninoLogerfo: È nel DNA della #Legaladrona! Per loro:Diamanti, conti alle Bahamas, Svizzera, Tanzania, Cipro ecc. Per voi: prima gli… -

Ultime Notizie dalla rete : conti Fontana I conti di Fontana/ Trasparenza lombarda a corrente alternata Il Messaggero "Non mi dimetto" Accolto tra bandiere di Svizzera e Bahamas

"Non mi dimetto. Ho agito in emergenza e la Regione non ha pagato. Chi non comprende il livello di gravità ed emergenza nella ricerca spasmodica di presidi per medici e infermieri, o è stupido o è in ...

Fontana e la Fondazione in Liechtenstein. Camici: stop di Aria alla donazione

Inchiesta camici, fu l'ufficio legale di Aria a bloccare la donazione. Nel frattempo emerge anche una Fondazione in Liechtenstein legata ai conti di Fontana Eredità della madre di Fontana, spunta la F ...

"Non mi dimetto. Ho agito in emergenza e la Regione non ha pagato. Chi non comprende il livello di gravità ed emergenza nella ricerca spasmodica di presidi per medici e infermieri, o è stupido o è in ...Inchiesta camici, fu l'ufficio legale di Aria a bloccare la donazione. Nel frattempo emerge anche una Fondazione in Liechtenstein legata ai conti di Fontana Eredità della madre di Fontana, spunta la F ...