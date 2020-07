Ha inventato la macchina fotografica, ora Kodak farà ingredienti per farmaci (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nel 1975, la Eastman Kodak inventa la macchina fotografica digitale. È arrivata a contare 145 mila dipendenti, con una produzione su scala mondiale, ma l’incapacità di essere al passo con i tempi ha messo in ginocchio il colosso della fotografia, che ora ha conta meno di 5 mila lavoratori. Per questo, il governo degli Stati Uniti ha deciso di riqualificarla: la Kodak diventerà un’industria farmaceutica, nello specifico produrrà ingredienti per farmaci. Donald Trump ha dato l’ok per un prestito da 765 milioni di dollari (poco più di 651 milioni di euro, ndr) concesso come previsto dal Defense Production Act, che sarà ripagabile in 25 anni. Il titolo Kodak è schizzato in borsa, dove ha fatto registrare una ... Leggi su ilnapolista

