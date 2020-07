Golf, Hero Open 2020: gli azzurri in gara, presente anche Paratore (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il grande Golf torna in campo con Hero Open 2020, in programma a partire dal 30 luglio. Tra i protagonisti anche l’azzurro Renato Paratore, reduce dal trionfo nel Betfred British Masters. Nel secondo dei sei tornei denominati “UK Swing” con cui l’European Tour ha ripreso dopo la lunga sosta forzata a causa della pandemia, saranno in gara altri quattro azzurri. Edoardo Molinari, Andrea Pavan, Guido Migliozzi e Lorenzo Scalise, già presenti nel British Masters e a caccia di miglioramenti. Sul tracciato del Forest of Arden Marriott H&CC, a Birmingham (Inghilterra), Paratore proverà a ripetersi per garantirsi la presenza all’US Open tramite la classifica del ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Golf, tutto pronto per l'European Tour #HeroOpen 2020: presenti cinque azzurri, compreso Renato #Paratore - ansacalciosport : Golf: Hero Open; Paratore ci riprova, torna Olesen. Cinque azzurri in gara a Birmingham. Jimenez da record | #ANSA - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Golf, Hero Open: Paratore ci riprova, torna Olesen - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Golf, Hero Open: Paratore ci riprova, torna Olesen - susydigennaro : RT @napolimagazine: Golf, Hero Open: Paratore ci riprova, torna Olesen -

Ultime Notizie dalla rete : Golf Hero Golf, Hero Open: Paratore ci riprova dopo la vittoria al British Masters Corriere dello Sport Golf, Hero Open 2020: gli azzurri in gara, presente anche Paratore

Il grande golf torna in campo con Hero Open 2020, in programma a partire dal 30 luglio. Tra i protagonisti anche l’azzurro Renato Paratore, reduce dal trionfo nel Betfred British Masters. Nel secondo ...

Golf, Hero Open: Paratore ci riprova dopo la vittoria al British Masters

BIRMINGHAM - Diciotto anni dopo l'ultima volta l'ex English Open, oggi Hero Open, torna sul calendario dell'European Tour di golf. A Birmingham (Inghilterra) da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto v ...

Il grande golf torna in campo con Hero Open 2020, in programma a partire dal 30 luglio. Tra i protagonisti anche l’azzurro Renato Paratore, reduce dal trionfo nel Betfred British Masters. Nel secondo ...BIRMINGHAM - Diciotto anni dopo l'ultima volta l'ex English Open, oggi Hero Open, torna sul calendario dell'European Tour di golf. A Birmingham (Inghilterra) da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto v ...