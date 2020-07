Gloria Radulesco in ospedale, sta meglio? Furiosa contro i giornalisti (Di mercoledì 29 luglio 2020) Questo articolo . Gloria Radulesco è stata portata in ospedale: come sta oggi? Nella giornata di ieri aveva, lei stessa, informato i suoi fan sulla sua salute via social. Gloria Radulesco è stata ricoverata in ospedale nella giornata di ieri a causa di un malore improvviso: come sta oggi? L’attrice de Il Paradiso delle Signore ha rassicurato, tramite … Leggi su youmovies

Ultime Notizie dalla rete : Gloria Radulesco Gloria Radulesco in ospedale, sta meglio? Furiosa contro i giornalisti YouMovies Il Paradiso delle Signore, Gloria Radulescu in ospedale: come sta oggi

Gloria Radulescu ha aggiornato fan e curiosi sul suo stato di salute. Dopo che si è mostrata sui social network con una flebo al braccio l’attrice de Il Paradiso delle Signore ha finalmente spiegato c ...

Riprese de IL PARADISO DELLE SIGNORE 5 subito dopo la quarta stagione

In un’Instagram Stories del 12 luglio 2020 sul suo account, Gloria Radulescu (alias Marta Guarnieri) dà a tutti i fan de Il Paradiso delle Signore una buona notizia. Quando comincia Il Paradiso delle ...

Gloria Radulescu ha aggiornato fan e curiosi sul suo stato di salute. Dopo che si è mostrata sui social network con una flebo al braccio l’attrice de Il Paradiso delle Signore ha finalmente spiegato c ...In un’Instagram Stories del 12 luglio 2020 sul suo account, Gloria Radulescu (alias Marta Guarnieri) dà a tutti i fan de Il Paradiso delle Signore una buona notizia. Quando comincia Il Paradiso delle ...