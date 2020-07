Gherardo Colombo lancia Resq: “Andremo a salvare gente in mezzo al mare” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Milano, 29 lug. (Adnkronos) – Si chiamerà Resq – People Saving People e avrà una nave per andare in mezzo al mare a salvare le persone in difficoltà. Gherardo Colombo, ex magistrato di Mani pulite, che sarà il presidente onorario, presenta così il battesimo della nuova associazione che punta a dire basta allo stillicidio di vite umane nel Mediterraneo, sia di coloro che muoiono affogati, sia di coloro che vengono riportati nei lager libici. ”Siamo agli inizi – spiega all’Adnkronos – l’idea è nata tra pochi amici, ma sta crescendo l’adesione. L’obiettivo è quello di salvare persone, senza nessun altro fine. Un impegno previsto dalla nostra stessa Costituzione. All’articolo ... Leggi su calcioweb.eu

tedpanski : RT @Adnkronos: Gherardo Colombo lancia Resq: 'Andremo a salvare gente in mezzo al mare' - Adnkronos : Gherardo Colombo lancia Resq: 'Andremo a salvare gente in mezzo al mare' - TV7Benevento : Gherardo Colombo lancia Resq: 'Andremo a salvare gente in mezzo al mare'... - peterkama : in tanti ancora hanno un'idea della giustizia come discriminazione ante costituzione .. quindi i maschi valgono piu… - BellaviaM : RT @TV2000it: A @SOULTv2000 #Testimoni Gherardo Colombo e don Marco Recalcati, cappellano di San Vittore. Stasera #26luglio alle 20.30 su… -

Ultime Notizie dalla rete : Gherardo Colombo Gherardo Colombo lancia Resq: "Andremo a salvare gente in mezzo al mare" Adnkronos Gherardo Colombo lancia Resq: "Andremo a salvare gente in mezzo al mare"

Milano, 29 lug. (Adnkronos) - Si chiamerà ResQ - People Saving People e avrà una nave per andare in mezzo al mare a salvare le persone in difficoltà. Gherardo Colombo, ex magistrato di Mani pulite, ch ...

“Soccorrere è umano”, oggi la conferenza stampa di presentazione di ResQ-People Saving People

“Soccorrere è umano” è il tema principale della conferenza stampa di presentazione di ResQ-People Saving People che si tiene questa mattina, alle 11.30. E’ un progetto di ampio respiro che porta il no ...

Milano, 29 lug. (Adnkronos) - Si chiamerà ResQ - People Saving People e avrà una nave per andare in mezzo al mare a salvare le persone in difficoltà. Gherardo Colombo, ex magistrato di Mani pulite, ch ...“Soccorrere è umano” è il tema principale della conferenza stampa di presentazione di ResQ-People Saving People che si tiene questa mattina, alle 11.30. E’ un progetto di ampio respiro che porta il no ...