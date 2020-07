Francesca Verdini, la fidanzata di Matteo Salvini compie 28 anni: la festa a sorpresa su un barcone sul Tevere con i parlamentari della Lega- VIDEO (Di mercoledì 29 luglio 2020) festa a sorpresa per il compleanno di Francesca Verdini. La fidanzata di Matteo Salvini, che ha compiuto 28 anni il 27 luglio scorso, ha trovato i suoi amici (e il papà Denis) ad attenderla su un barcone galleggiante sul Tevere, nel cuore della Capitale. La coppia – la festeggiata e il leader della Lega – è arrivata a piedi, passeggiando, mano nella mano, entrambi in tenuta casual: lui in camicia bianca e jeans, lei con giacchetto jeans e pantaloni neri. Poteva sembrare una romantica passeggiata, al tramonto, ma appena avvistati i due, dal barcone galleggiante, dove si sono riuniti una trentina di amici della ... Leggi su ilfattoquotidiano

