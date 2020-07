DIRETTA LAZIO BRESCIA – Risultato LIVE, Gol e Highlights (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sta per iniziare l’interessante sfida tra LAZIO e BRESCIA, valida per il campionato di serie A 2019/20 arrivato oramai quasi alla fine. Le sorti della stagione sono oramai definite per ambo le squadre, e alla LAZIO resta da riconquistare la seconda piazza alle spalle della Juventus. Stato e forma delle squadre LAZIO già certa della qualificazione in Champions, ora tra gli obiettivi rimasti c’è quello personale di Ciro Immobile che è molto vicino a conquistare la Scarpa D’Oro, premio per il miglior cannoniere della stagione, essendo l’attaccante biancoceleste a quota 34 gol segnati. BRESCIA che di fatto onorerà il campionato dopo la matematica retrocessione in B, dopo una stagione travagliata sotto tutti i punti di vista: ... Leggi su giornal

SkyTG24 : Coronavirus a #Roma, disposta quarantena per chi arriva da Bulgaria e #Romania. Diretta - CretellaRoberta : Serie A: Lazio Brescia, Samp Milan LA DIRETTA: In campo anche Sassuolo Genoa, Udinese Lecce, Verona Spal… - fisco24_info : Serie A: Lazio Brescia, Samp Milan LA DIRETTA: In campo anche Sassuolo Genoa, Udinese Lecce, Verona Spal - Raffael74738563 : RT @Giorgiolaporta: #Capezzone asfalta in diretta il #PD e #Zingaretti. 'Nel #Lazio liste d'attesa di mesi e se non hai i soldi muori di c… - _biancocelesti : Diretta Lazio-Brescia ore 19.30: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming: -