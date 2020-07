Cutro, incidente tra auto e furgone: muore una donna di 56 anni (Di mercoledì 29 luglio 2020) Un gravissimo incidente a Cutro, provincia di Crotone, tra un auto ed un furgone provocano la morte di una donna: aveva solamente 56 anni Calabria sconvolta per il bruttissimo incidente accaduto a Cutro, provincia di Crotone. A scontrarsi sono un auto ed un furgone lungo la strada provinciale 63 che unisce la provincia proprio alla cittadina di Cutro. Il violento scontro tra una Citroen C1 ed un furgone Citroen Jumpy, che è costato la vita ad una donna di 56 anni, Rita Arena, che era in macchina insieme ad altre due donne. Nulla da fare per la cinquantaseienne, morta sul colpo dopo l’impatto. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ... Leggi su bloglive

wesud_news : Cutro (KR), donna perde la vita in un incidente stradale - GazzettaDelSud : Incidente a #Cutro, morta una donna nello scontro tra auto e furgone: altri tre feriti -