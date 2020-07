Coronavirus, si rifiutano di vendere pane ad una 94enne perché non aveva un bancomat ma “soldi sporchi” (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’anziana 94enne è rimasta “scioccata e imbarazzata” dopo il rifiuto: la donna non aveva utilizzato mai in vita sua la carta di credito La panetteria “Birds“ a Nottinghamshire ha fatto rimettere a posto i prodotti che una donna 94enne voleva acquistare; il motivo? Non aveva una carta di credito ma solo contanti, ritenuti sporchi e … L'articolo Coronavirus, si rifiutano di vendere pane ad una 94enne perché non aveva un bancomat ma “soldi sporchi” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Franco32656300 : @LegaSalvini VERO! QUANDO AVETE RAGIONE IO VE LA DO QUELLI CHE SI RIFIUTANO DI PORTARE LA MASCHERINA SONO DEI DELI… - Rossana86448038 : Stranieri e focolai di Coronavirus in Veneto, Zaia sbotta: 'Rifiutano le cure, vanno fermati' - mercurinb : #COVID19 #coronavirus #Romania Dicono che i Rumeni (almeno una parte) si rifiutano di usare la mascherina perché… - Lady_ofShalott_ : RT @mazzettam: 'La pandemia non esiste. Se hai paura del contagio, stai a casa. Io non posso limitare la mia libertà perché tu hai paura'.… - mazzettam : 'La pandemia non esiste. Se hai paura del contagio, stai a casa. Io non posso limitare la mia libertà perché tu hai… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus rifiutano Coronavirus, bimba di 4 anni positiva al Covid: i genitori si rifiutano di fare i tamponi Il Messaggero Virus, il direttore delle malattie Usa per la prima volta ammette: «Lenti nel riconoscere l'ondata europea, abbiamo fallito»

ma il governo cinese ha rifiutato di farli entrare», ha detto Redfield. Ma, nonostante tutto, il direttore resta ottimista sul fatto che il paese possa avere il sopravvento nella battaglia contro il ...

Covid-19, una madre su 3 rischia burnout

Colpa del mito delal donna perfetta, secondo l'esperta Caroline Dayer che vede anche un peggioramento della situazione femminile dovuto al coronavirus Una madre ... trasgrediscono agli stereotipi e ...

ma il governo cinese ha rifiutato di farli entrare», ha detto Redfield. Ma, nonostante tutto, il direttore resta ottimista sul fatto che il paese possa avere il sopravvento nella battaglia contro il ...Colpa del mito delal donna perfetta, secondo l'esperta Caroline Dayer che vede anche un peggioramento della situazione femminile dovuto al coronavirus Una madre ... trasgrediscono agli stereotipi e ...