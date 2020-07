CAMERA APPROVA SCOSTAMENTO BILANCIO (Di mercoledì 29 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Anche la CAMERA, dopo il Senato, ha dato il via libera alla risoluzione di maggioranza che autorizza lo SCOSTAMENTO del pareggio di BILANCIO. I sì sono stati 326, gli astenuti 222, un solo voto contrario.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano

Stato di emergenza, Conte precisa: "Proroga non vuol dire un ritorno al lockdown" Giuseppe Conte interviene alla Camera sulla proroga dello stato di emergenza, e chiarisce: "Se non si condivide la nec ...