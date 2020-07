Bimbo offerto ai bagnanti, la madre lo rivuole: “non sospettavo di nulla” (Di mercoledì 29 luglio 2020) La mamma rom rivuole il suo bambino: “non sospettavo nulla”, ma il piccolo messo in vendita dal padre ad Ostia, ora ha un tutore dei Servizi sociali. Parla la madre del piccolo rom ‘offerto’ ai bagnanti di Ostia dal padre 26enne, in cambio di soldi. La donna ha 19 anni e rivuole il suo bambino. Difficilmente lo vedrà a breve. “Non ho mai sospettato nulla, non immaginavo le sue intenzioni, sono usciti altre volte da soli”. Non si dà pace la mamma del piccolo di due anni che domenica il padre ha tentato di cedere per prestazioni sessuali ai bagnanti sul lungomare di Ostia. La giovane, racconta al Messaggero, ha un altro figlio neonato, vuole riabbracciare il piccolo, ma lui per sua fortuna è stato ... Leggi su chenews

