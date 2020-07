Van Basten: “De Ligt non è migliorato alla Juve: avrebbe imparato di più altrove” (Di martedì 28 luglio 2020) Marco Van Basten, ex giocatore ed ex ct della nazionale olandese, ha commentato la stagione di Matthijs De Ligt ai microfoni di Ziggo Sport. Non credo che abbia fatto meglio della scorsa stagione all’Ajax. È stato sfortunato a non avere Chiellini, un vero giocatore di squadra. Bonucci fa le sue cose, ma non organizza e non indica cosa dovrebbe fare Matthijs. Chiellini invece fa anche per gli altri. Penso che De Ligt avrebbe imparato di più al Real Madrid, al Barcellona o al Manchester City. avrebbe pure giocato in un campionato più interessante perché la Serie A è di livello inferiore rispetto alla Premier League e alla Liga. L'articolo Van Basten: “De Ligt non è ... Leggi su ilnapolista

