Smisurati progressi per Huawei Mobile Services e AppGallery, i dati di luglio (Di martedì 28 luglio 2020) I progressi compiuti dai Huawei Mobile Services e dall'AppGallery (sempre Huawei) nell'ultimo anno sono stati davvero notevoli. Nel corso della diciannovesima China Internet Conference di scena in questi giorni, il produttore ha messo in evidenza proprio i passi da gigante compiuti per tutto l'ecosistema HMS proprietario. In particolare negli ultimi 12 mesi, i passi in avanti sono stati notevoli. Come primo sostanziale dato generico da mettere in rilievo, c'è da dire che proprio a luglio 2020 si contano ben 700 milioni di utenti globali di dispositivi Huawei. La crescita annuale rispetto allo stesso periodo del 2019 è stata pari al 32%. Quanti sviluppatori nel mondo lavorano anche nell'ottica dei Huawei ... Leggi su optimagazine

