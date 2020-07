Quando il terrorismo di estrema destra fa più paura pure della jihad (Di martedì 28 luglio 2020) Secondo uno studio gli attentati di estrema destra nel 2020 sono in netta crescita, e c'entra anche la pandemia Leggi su media.tio.ch

Non è più il terrorismo jihadista, ma quello dell’estrema destra a rappresentare oggi la principale minaccia per Stati Uniti ed Europa. E’ quanto sostengono diversi esperti ed ex membri delle forze ...

“Il consigliere di opposizione Marco Tellaroli è tornato a dare i numeri mettendosi in contraddizione con il documento del Revisore dei Conti sul rendiconto del 2019 in cui si registra non soltanto un ...

