Pasta con tonno e broccoli (Di martedì 28 luglio 2020) La è un’alternativa alla ricetta tradizionale, molto leggera, saporita e gustosa. Una ricetta facile e molto veloce da preparare, utile per tutti i giorni o per pranzi e cene con amici e parenti. Vediamo insieme la preparazione. IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 300 g di Pasta400 g di broccoli200 g di tonno in scatola o vasetto1 dado vegetale3 spicchi d’aglio10 capperi sotto sale3-4 acciughe sott’olioOlio evo q.b.Peperoncino piccante (facoltativo)Iniziamo la preparazione della Pasta con tonno e broccoli pulendo il broccolo: tagliate il gambo, staccate le cime e poi sciacquatelo sotto l’acqua fredda. Se lo gradite potete mettere il broccolo in acqua fredda e lasciarlo in ammollo per una decina di minuti con un ... Leggi su termometropolitico

La pasta con i broccoli in tegame al forno, la ricetta: che bontà!

Il sogno di Giusy è diventato realtà: «Dalla terra forza e armonia per tutti»

Nemmeno una diagnosi impietosa di sclerosi multipla in giovane età ha fermato l’oggi 44enne regalbutese Giusy Fiumefreddo, sposata e mamma di un bambino di 8 anni e di una piccola di 3. Giusy Fiumefre ...

Ciclovia Vicenza-Treviso e foreste di Enego primi progetti di Pasta Sgambaro con WOWNature

C’è molta vicentinità nei primi progetti di Pasta Sgambaro con WOWNature. L’azienda punta a diventare “climate positive” entro il 2030. Lo storico pastificio veneto punta a fare della responsabilità a ...

