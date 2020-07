Parma, Darmian sulle voci di mercato: “Inter? A oggi non so nulla” (Di martedì 28 luglio 2020) “Io all’Inter? A oggi non so nulla, manca ancora una partita. Poi avremo la possibilità di staccare qualche giorno e ci sarà modo di pensare anche a quello. Sono discorsi da rimandare, non penso sia il momento giusto per parlarne”. Queste le parole di Matteo Darmian dopo la sconfitta del Parma subita in rimonta contro l’Atalanta. “Abbiamo messo in difficoltà una grandissima squadra – ha spiegato il terzino gialloblu a Sky Sport – credo vada data una nota di merito al Parma. Abbiamo avuto anche diverse opportunità per il 2-0, purtroppo siamo qui a parlare di una sconfitta immeritata”. Leggi su sportface

ParmaLiveTweet : Darmian: 'Parma è stata la scelta migliore. Inter? Mi farebbe piacere, ma ad oggi non so ancora nulla'… - sportface2016 : #Parma Matteo #Darmian commenta le voci di mercato che lo vedrebbero all'#Inter - sportparma : PAGELLE: Kulusevski regala un’altra perla, Darmian in affanno - DpsDeller : Serie A - 37e journee - 13h30: (11º) Parme x Atalanta (3º) PARMA: Sepe; Darmian, Dermaku, Alves, Gagliolo; K… - SSportNetwork : Parma: Sepe; Darmian, Dermaku, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Kurtic, Barillà; Kulusevski, Gervinho, Caprari Atalant… -